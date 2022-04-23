ВОЙНА В Украине В ПриватБанке глобальный сбой: могут не работать терминалы и банкоматы

2022-04-23 13:00

Сегодня, 23 апреля, в государственном ПриваБанке произошел масштабный сбой в работе, в результате чего могут быть перебои в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

По информации банка, на каналах связи произошел сбой. В этой связи в субботу, 23 апреля, возможны перебои и задержки в работе всех сервисов ПриватБанка.

В то же время в пресс-службе уверяют, что специалисты уже решают проблему и работают над восстановлением стабильной работы.

"На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над самым быстрым восстановлением стабильной работы. Извиняемся за неудобства и спасибо за понимание!", – написали в пресс-службе.