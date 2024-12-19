Жизнь Пользователи жалуются на масштабный сбой в мобильном приложении Резерв+

2024-12-19 12:30

В мобильном приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с подключением. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что приложение долго загружается. После этого на главном экране появляется окно о технической проблеме или об отсутствии соединения.

В свою очередь, в Министерстве обороны не комментировали сбой и не указали причину технической проблемы.

Весной 2024 года ведомство запустило электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение Резерв+. Через приложение военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра Оберіг и сформировать военно-учетный документ. Также в Резерв+ отображаются отсрочки и бронирование.

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