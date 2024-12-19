Пользователи жалуются на масштабный сбой в мобильном приложении Резерв+

В мобильном приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с подключением. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что приложение долго загружается. После этого на главном экране появляется окно о технической проблеме или об отсутствии соединения.
В свою очередь, в Министерстве обороны не комментировали сбой и не указали причину технической проблемы.
Весной 2024 года ведомство запустило электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение Резерв+. Через приложение военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра Оберіг и сформировать военно-учетный документ. Также в Резерв+ отображаются отсрочки и бронирование.