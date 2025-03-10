В работе платежных систем Visa и Mastercard зафиксировали масштабный сбой

Сбой в работе Visa и Mastercard зафиксировали вчера. Проблемы возникли не только в Украине. Об этом свидетельствуют жалобы уведомления в соцсетях.
Пользователи жалуются на проблемы с оплатой, не проходят оплату через Apple Pay и Google Pay.
В ПриватБанке сообщили о сложностях при проведении некоторых операций.
"Специалисты уже занимаются устранением трудностей, извиняемся за временные неудобства!" – сообщили в финучреждении.
О сбоях с Visa и Mastercard также сообщают в работе грузинских банков, а также в других странах.
"У многих пользователей не проходят карты в торговых центрах и магазинах. Также не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay. Учитывайте это сегодня и берите с собой наличные деньги", - пишут в грузинском сегменте соцсетей.