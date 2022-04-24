ВОЙНА В Украине Украинские военные "передали" оккупантам "благодатный огонь" и сожгли вражеский вертолет

2022-04-24 14:00

 

Воины Вооруженных сил Украины своеобразно "поздравили" российских оккупантов со светлым праздником Пасхи. Они ударили по захватчикам "благодатным огнем", сбив вражеский вертолет.

О судьбе экипажа данных пока что нет. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Христос Воскрес! А вы, подонки, нагло пришедшее на нашу землю – нет!" – написал Геращенко.

 

На кадрах, опубликованных им, запечатлена мастерская работа 38-го зенитного ракетного полка украинской армии.

Несмотря на темноту, украинские военные смогли точно вычислить местонахождение вертолета оккупантов, и нанесли по нему меткий удар. После прямого попадания вражеский борт загорелся.

 

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