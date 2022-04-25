ВОЙНА В Украине Украина получит еще больше Javelin и Stinger от США

2022-04-25 16:30

 

Очередной груз военной помощи уже готовят к транспортировке в Украину.

Соединенные Штаты готовят к отправке в Украину очередную партию военного вооружения. В частности, американцы передают зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплекты Javelin.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Военные пилоты готовят ящики с вооружением, в том числе зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и другое оборудование, которые планируют отправить в Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев, заявил, что Украина может выиграть войну против России. Все, что для этого необходимо – правильное оборудование и надлежащая поддержка.

Ранее Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов, включая БТР, артиллерийские системы и вертолеты.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Украина уже сейчас имеет больше исправных танков, чем россия — Пентагон

2022-04-25 15:37

фото Укрпочта выпустила новую почтовую марку: «русскій воєнний корабль... ВСЬО» - это стоит увидеть

2022-04-25 12:28

видео США начали поставлять Украине ударные реактивные системы залпового огня, Британия - мощные артустановки AS-90

2022-04-25 11:33

видео Западные аналитики уверены, что русским оккупантам не удастся пробить коридор в Приднестровье

2022-04-25 08:25

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Оккупанты нанесли ракетные удары по Винниччине: погибли 5 человек, 18 ранены

2022-04-25 17:00

Украина получит еще больше Javelin и Stinger от США

2022-04-25 16:30

видео Украина уже сейчас имеет больше исправных танков, чем россия — Пентагон

2022-04-25 15:37

Обмудсмен Людмила Денисова снова обвинила рф в грубом нарушении Женевской конвенции

2022-04-25 13:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Оккупанты нанесли ракетные удары по Винниччине: погибли 5 человек, 18 ранены 2022-04-25 17:00
Украина получит еще больше Javelin и Stinger от США 2022-04-25 16:30
видео Украина уже сейчас имеет больше исправных танков, чем россия — Пентагон 2022-04-25 15:37
Обмудсмен Людмила Денисова снова обвинила рф в грубом нарушении Женевской конвенции 2022-04-25 13:32