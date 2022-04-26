Детали Синоптик спрогнозировала значительное потепление в некоторых областях

2022-04-26 18:00

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в среду, 27 апреля.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, по словам Диденко, в течение дня столбики термометров подымутся до +14+19 градусов, в южной части, восточных областях и в Днепре с районами ожидается +18+22 градуса. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный.

Небольшие дожди пройдут лишь в западных областях.

"Дождей почти не будет, лишь местами пройдут небольшие в западных областях (во второй половине дня может больше плыть в Черновицкой области), немного черкнет Сумщину. А так – в большинстве областей Украины завтра предполагается сухая погода", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве в среду будет сухо, и сравнительно тепло, до +14 градусов.

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