ВОЙНА В Украине фото Гаубица M777: в чем секрет этого оружия и решающее преимущество над артиллерией рф

2022-04-28 18:30

ВСУ только в первых партиях получит около 100 гаубиц M777.

США, Канада и Австралия передают Украине 155-мм буксируемые гаубицы M777 и речь идет уже о более чем 100 единицах и сотнях тысяч снарядов к ним. Кому-то может показаться, что передача обычных "пушек на колесах" выглядит неловко, однако, без сомнений, это крайне прагматичное и максимально эффективное решение.

Гаубица M777 - возможности

Начать следует с того, что M777 – новейшая серийная артиллерийская система, разработанная британским оборонным гигантом BAE Systems в начале 2000-х годов и только с 2005 года она стала на вооружение США. И это делает ее самой современной артиллерийской системой американской армии.

Также нужно отметить, что есть три версии M777. Базовая, с оптическими средствами прицеливания, которые в последствии прошли модернизацию. A1 - в которую добавлена ​​цифровая система управления огнем с инерционной и спутниковой навигацией. А самая современная A2 – с возможностью вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Пока трудно точно сказать какие именно M777 усиливают Вооруженные Силы Украины. Дело в том, что партию из 90 гаубиц США передает из запасов Корпуса морской пехоты, на вооружении которых стоит версия A2, а также Сухопутных войск, где на вооружении обе версии. В Австралии на вооружении только версия A2, шесть из которых переданы, а Канада передает гаубицы вместе со снарядами Excalibur, что также прямо указывает на версию оружия.

То есть каждая из этих M777 содержит самую главную компоненту – цифровую систему управления огнем, которая кстати аналогична системе известной САУ M109A6 Paladin. Именно она берёт на себя все необходимые расчеты для точной стрельбы.

Что касается дальности, то эта 155 мм артиллерийская система имеет длину ствола в 39 калибров, что позволяет ей вести огонь обычными снарядами M107 на расстояние 24 км. При использовании снарядов с улучшенной аэродинамикой ERFB дальность огня составляет 30 км, новейшими американскими М795 – до 37 км, а высокоточным Excalibur – до 40 км.

Что такая дальность огня означает на практике легко проиллюстрировать в сравнении с самой распространенной артиллерийской системой армии РФ, как "Мста", в буксируемой или самоходной версии.

Гаубица М777 - характеристики

Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 39 калибров

: 39 калибров Дальность стрельбы ERFB : 24,7 км

: 24,7 км Расчет : от 5 до 8

: от 5 до 8 Максимальный темп стрельбы : 7

Гаубица "Мста" / Министерство обороны РФ

Гаубица "Мста" - характеристики

Калибр : 152 мм

: 152 мм Длина ствола : 47 калибров

: 47 калибров Дальность стрельбы ERFB : 24,7 км

: 24,7 км Расчет : 8

: 8 Максимальный темп стрельбы : 7

То есть преимущество в пять километров в дальности огня начиная с использования ERFB составляет 5 км. А уничтожать цели с помощью Excalibur становится возможно уже с преимуществом в 15 км, что просто тотально.

Прицепная гаубица M777

Вполне справедливо, что прицепная артиллерия по своей эффективности уступает самоходной – меньше маневренность, дополнительное время на развертывание и покидание позиции.

Однако в логике Пентагона, решившего передавать именно буксируемые орудия - железная логика. Дело в том, что в армии США существует всего две 155-мм системы – M777 и самоходная M109A6 Paladin на гусеничном шасси. Если бы выбор пал на последний, то это потребовало развертывания значительно большей системы обеспечения и обучения. Также необходимо понимать, что гусеничный Paladin имеет меньшую оперативную мобильность и перебрасывать его на значительные расстояния, например между районом Херсона и Донецка, возможно только на тралах или по железной дороге.

У прицепной M777 такой проблемы нет и она значительно более мобильна в оперативном плане. Тем более что в артиллерийских подразделениях ВСУ остается большое количество именно прицепных орудий и для самих военных это просто обновление одного оружия на другое.

А за счет более простого обслуживания и краткосрочного обучения использовать M777 в боях возможно уже после экспресс-обучения в течение недели. По крайней мере, о начале подготовки именно по такой краткой программе в США официально сообщили еще 19 апреля.

Что касается стоимости M777, то известна стоимость контракта с 2008 года с Канадой, которая за 37 орудий вместе с сопутствующим оборудованием и услугами заплатила 114 млн долларов. Что дает условную цену M777 в 3,9 млн. долларов за единицу.