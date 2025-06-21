Спорт Бій-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа - прогноз від екс-чемпіна світу Джонні Нельсона

2025-06-21 16:45

Колишній володар титулу чемпіона світу Джонні Нельсон поділився своїми очікуваннями стосовно реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

На думку Нельсона, український боксер здобуде перемогу достроково.

"Я вірю, що Усик може зупинити Даніеля, і це станеться не після одного удару. Це буде накопичувальний ефект простого тиску на Дюбуа.

У цій парі Даніель сильніший, але Усик бився з багатьма сильнішими суперниками, ніж він. Тим не менш він зміг нейтралізувати їхні переваги. Знання - це сила. Усик знає, з якого тіста зроблений Дюбуа. Усик продемонстрував, що він може думати і змінювати хід поєдинку. Він довів це в першому бою з Дюбуа", - зазначив Нельсон для Boxing News 24.

Реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.