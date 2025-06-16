Даніель Дюбуа заявив, що планує за будь яку ціну перемогти Олександра Усика

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBC, WBA та WBO Олександром Усиком.
Британський боксер зазначив, що для нього не має значення, яким способом він подолає українця, головне - вийти переможцем із протистояння.
"Я взагалі не нервую. Це звичайне хвилювання перед боєм, але нічого зайвого, що могло б мене зупинити.
Мій прогноз? Перемога. Просто перемога. Нокаут? Нокаут, за очками - неважливо. Головне - перемога. Це мій золотий квиток, мій прогноз - перемога, і все", - сказав Дюбуа в коментарі Queensberry Promotions.
Бій за звання абсолютного чемпіона Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.