Спорт Прогноз боя Александра Усика и Тайсона Фьюри от известного боксера Диллиана Уайта

2024-12-06 10:27

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт высказался по поводу реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинец имеет силу для того, чтобы отправить в нокаут "Цыганского короля".

"В боксе, особенно в супертяжелом весе, вы всегда находитесь на расстоянии одного удара. Усик поймал Тайсона в первом бою довольно хорошо. В некоторых местах в мире, после такого бой бы остановили.

Но из-за характера Фьюри и того, что он раньше показал, что может подняться и продолжать драться, этого не произошло. Я думаю, что Усик может остановить его в реванше. Оба парня могут победить досрочно.

Перед нокдауном Фьюри доставил Усику большие проблемы. Это показывает, что Усик набирает форму в супертяжелом весе, становится сильнее. Бьет сильнее и становится агрессивней. Фьюри нужно быть очень осторожным в реванше", - сказал Уайт для Sky Sports.