Політика Міністр закордонних справ Чехії публічно назвав бункерного боягузом

2025-09-08 13:32

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував масовану атаку рф по Україні, заявивши, що путін лише вдає бажання миру. Про це він написав на платформі X.

"путін вдає, що хоче зупинити війну, коли насправді він лише прагне вбити якомога більше українців. Минулої ночі він запустив понад 800 безпілотників та ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок та дітей", - зазначив міністр у своєму дописі.

Окремо він зауважив, що "говорити про припинення допомоги Україні означає ставати на бік агресора".

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей.