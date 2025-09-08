Політика Міністр закордонних справ Чехії публічно назвав бункерного боягузом

2025-09-08 13:32

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував масовану атаку рф по Україні, заявивши, що путін лише вдає бажання миру. Про це він написав на платформі X.

"путін вдає, що хоче зупинити війну, коли насправді він лише прагне вбити якомога більше українців. Минулої ночі він запустив понад 800 безпілотників та ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок та дітей", - зазначив міністр у своєму дописі.

Окремо він зауважив, що "говорити про припинення допомоги Україні означає ставати на бік агресора".

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО вперше пішов на відкриту конфронтацію з офіційним Пекіном

2025-05-29 11:34

Нідерланди виділяють 100 млн євро на закупівлю та швидку доставку боєприпасів для України

2024-03-01 17:32

Польща жорстко відреагувала на слова невизнаного Лукашенка про налагодження стосунків

2023-08-14 13:32

фото Пральна машина стала головним символом роССійської так званої армії

2022-10-28 15:37

Еще новости в разделе "Політика"

Міністр закордонних справ Чехії публічно назвав бункерного боягузом

2025-09-08 13:32

Китай розгортає найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття

2025-09-08 10:27

56% громадян ЄС підтримали подальше розширення Європейського союзу

2025-09-06 21:30

Відносини між Індією та США зіпсувалися - Трамп озвучив вимоги для продовження переговорів

2025-09-06 21:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Міністр закордонних справ Чехії публічно назвав бункерного боягузом 2025-09-08 13:32
Китай розгортає найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття 2025-09-08 10:27
56% громадян ЄС підтримали подальше розширення Європейського союзу 2025-09-06 21:30
Відносини між Індією та США зіпсувалися - Трамп озвучив вимоги для продовження переговорів 2025-09-06 21:27