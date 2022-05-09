ВОЙНА В Украине фото ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

2022-05-09 21:30

 

От «летающего танка» осталась лишь куча металлолома.

Подразделения Вооруженных Сил Украины полностью уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", или как в России его называют "Летающий танк". От вражеского вертолета осталась лишь кучка металлолома, а от его пилотов - полностью обгоревшие скелеты, сообщил и прикрепил фото директор украинского Государственного специализированного издательства "Искусство" Сергей Поночевный.

Украинские военные уничтожили хваленую российскую "летучую крепость" с помощью украинского оружия, и катапультно-амортизационная система в Ка-52, которую россияне называли единственной в мире, не спасла оккупантов от гибели. От российских оккупантов, как и от их непобедимой авиации, остались только обугленные остатки - кости и металлолом.

"Кости пилотов, которые прилетели нас убивать и наверняка считали себя всесильными, теперь греются на поле под украинским солнцем. Никому не нужны, всеми забыты. Плоть сгорела и темным облаком улетела на небеса. Их родные в Оркостане возможно обили все пороги военкомов. получить компенсацию Тела нет "Пропал безвести", - написал Поночевный.

Также он отметил, что все же разместил информацию в источниках по поиску пропавших без вести, чтобы предоставить координаты тем, кого заинтересует местонахождение мертвых оккупантов.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ разбили группу ВС рф под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего

2022-05-09 22:00

фото + видео ВСУ начали уничтожать оккупантов мощными американскими гаубицами М777 - дальность стрельбы 40 км

2022-05-09 11:33

Армия Украины в ближайшее время дойдет до Белгородской области - аналитики США отметили мощь контрнаступления ВСУ

2022-05-08 20:00

ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб

2022-05-08 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ разбили группу ВС рф под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего

2022-05-09 22:00

фото ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

2022-05-09 21:30

Судьба Крымского моста уже решена – советник главы МВД

2022-05-09 21:00

В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько

2022-05-09 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ разбили группу ВС рф под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего 2022-05-09 22:00
фото ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» 2022-05-09 21:30
Судьба Крымского моста уже решена – советник главы МВД 2022-05-09 21:00
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько 2022-05-09 20:30