ВОЙНА В Украине фото ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

2022-05-09 21:30

От «летающего танка» осталась лишь куча металлолома.

Подразделения Вооруженных Сил Украины полностью уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", или как в России его называют "Летающий танк". От вражеского вертолета осталась лишь кучка металлолома, а от его пилотов - полностью обгоревшие скелеты, сообщил и прикрепил фото директор украинского Государственного специализированного издательства "Искусство" Сергей Поночевный.

Украинские военные уничтожили хваленую российскую "летучую крепость" с помощью украинского оружия, и катапультно-амортизационная система в Ка-52, которую россияне называли единственной в мире, не спасла оккупантов от гибели. От российских оккупантов, как и от их непобедимой авиации, остались только обугленные остатки - кости и металлолом.

"Кости пилотов, которые прилетели нас убивать и наверняка считали себя всесильными, теперь греются на поле под украинским солнцем. Никому не нужны, всеми забыты. Плоть сгорела и темным облаком улетела на небеса. Их родные в Оркостане возможно обили все пороги военкомов. получить компенсацию Тела нет "Пропал безвести", - написал Поночевный.

Также он отметил, что все же разместил информацию в источниках по поиску пропавших без вести, чтобы предоставить координаты тем, кого заинтересует местонахождение мертвых оккупантов.