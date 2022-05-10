ВОЙНА В Украине фото В Харьковской области ВСУ сбили российский вертолет МИ-28 "Ночной охотник"

2022-05-10 21:30

Вертолет предназначен для поиска и уничтожения сил противника в условиях активного огневого противодействия техники, малоскоростных водушных целей и живой силы. Его цена составляет $15-16 млн.

Бойцы 92 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сбили ударный российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Это произошло 9 мая в небе над Бобровкой Харьковской области. Об успешной работе украинских военных рассказал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

О судьбе пилота "Ночного охотника" не сообщается.

"Долетались "путинские сокола" на Харьковщине. Бойцы 92 бригады поздравили вчера оккупантов с днем победобесия 9 мая, сбив очередной Ми-28 над Бобровкой Харьковской области", — написал он.

Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28 — ударный вертолет советского и российского производства. Он предназначенный для поиска и уничтожения сил противника в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Его называют "Ночной охотник", потому что он способен взять на борт более 1,5 тонны вооружения и применить его в любое время суток.

По данным Wikipedia, цена боевого воздушного судна составляет $15-16 млн.

Отметим, что это не первый сбитый российский вертолет такой модели. 7 мая украинским военным удалось уничтожить модернизированный Ми-28Н в небе на Донбассе. По данным aircraftcompare.com, стоимость модернизированного вертолета составляет от $16,8 млн до $18 млн.