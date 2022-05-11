ВОЙНА В Украине "Демилитаризация" рф: ВСУ уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов

2022-05-11 17:30

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов. Особенно "горячо" врагу было на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,

танков-1187 (+17) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48),

артиллерийских систем-528 (+9),

РСЗО-185 (+0),

средства ПВО-87 (+0),

самолетов-199 (+0),

вертолетов - 160 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня-390 (+10),

крылатые ракеты-94 (+0),

корабли /катера - 12 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) специальная техника - 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. "Демилитаризация", о которой в начале полномасштабного вторжения говорил Путин, теперь проходит среди военных РФ.