ВОЙНА В Украине "Демилитаризация" рф: ВСУ уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов

2022-05-11 17:30

 

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов. Особенно "горячо" врагу было на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,
  • танков-1187 (+17) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48),
  • артиллерийских систем-528 (+9),
  • РСЗО-185 (+0),
  • средства ПВО-87 (+0),
  • самолетов-199 (+0),
  • вертолетов - 160 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-390 (+10),
  • крылатые ракеты-94 (+0),
  • корабли /катера - 12 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) специальная техника - 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. "Демилитаризация", о которой в начале полномасштабного вторжения говорил Путин, теперь проходит среди военных РФ.

 

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