"Демилитаризация" рф: ВСУ уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов. Особенно "горячо" врагу было на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. "Демилитаризация", о которой в начале полномасштабного вторжения говорил Путин, теперь проходит среди военных РФ.