Политика В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

2024-01-24 22:15

 

Парламентский комитет по правам человека должен рассмотреть законопроект о множественном гражданстве в феврале

Парламентский комитет по правам человека рассмотрит законопроект о множественном гражданстве на ближайшем заседании, которое ориентировочно может состояться в начале февраля. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат Ахтем Чийгоз.

Так как его внес Президент, то он идет внеочередным, обязательным, поэтому думаю, что на ближайшем комитете это будет. У нас сессия в начале февраля, то есть думаю, в начале февраля будет (заседание - ред.) комитета - ответил Чийгоз на вопрос, когда комитет планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве.

Он отметил, что законопроект не выносился на обсуждение среди крымских татар.

"Вообще удивляет, что такой важный законопроект не выходил в пространство для обсуждений", - сказал Чийгоз.

Кроме того, он отметил, что возникают вопросы, почему в этом законопроекте не принимали во внимание коренные народы.

"Как может Президент, то есть все, кто ему предлагали, готовили этот законопроект, вообще не принимать во внимание коренные народы, а делать акцент на этничности украинцев. Как это понимать?" - отметил Чийгоз.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве.

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей. Законопроект предлагает: определить государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины по упрощенной процедуре; определить категорию людей, которые для получения украинского гражданства должны прекратить иностранное гражданство; ввести декларацию о признании себя гражданином Украины; актуализировать категорию людей, которые не могут получить украинское гражданство; пересмотреть основания для потери гражданства Украины.

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