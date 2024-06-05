Политика Украинцы с двойным гражданством больше не смогут выехать из Украины

2024-06-05 21:37

 

Это исключение было отменено с 1 июня.

Украинские власти отменили исключение, которое ранее позволяло выезжать за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если у них двойное гражданство.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Сообщается, что мужчины с двойным гражданством больше не будут выпускать за пределы страны.

В сообщении дипломатического представительства США указывается, что Украина не признает двойное гражданство, поэтому лица, обладающие американо-украинским гражданством, будут рассматриваться исключительно как граждане Украины.

Кроме того, в посольстве США заявили, что ранее лица с двойным американо-украинским гражданством могли въезжать в Украину, а затем уезжать из нее. Это исключение было отменено с 1 июня.

Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, укрывайтесь на месте и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от каких-либо поездок в Украину.

 

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