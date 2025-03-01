Курьезы Петицию с призывом лишить Илона Маска гражданства подписали уже 200 тысяч канадцев

2025-03-01 12:29

Более 200 тысяч человек Канады подписали парламентскую петицию с призывом лишить американского миллиардера Илона Маска канадского гражданства, сообщает The Guardian.

В петиции Маск обвиняется в том, что он, будучи советником президента США Дональда Трампа, ведет противоречащую национальным интересам Канады деятельность. Утверждается, что связь Маска с Трампом делает его состоящим на службе иностранного правительства, которое пытается "подорвать суверенитет Канады".

В документе содержится требование к премьер-министру Джастину Трюдо немедленно лишить Маска канадского гражданства.

Для рассмотрения петиции в парламенте достаточно собрать 500 подписей. Палата общин Канады возобновит свою работу 24 марта. Срок сбора подписей под петицией истекает 20 июня.

Отмечается, что лицо, чье канадское гражданство аннулировано, должно ожидать 10 лет, чтобы получить его снова.

Комментируя информацию о петиции в соцсети Х, Маск назвал Канаду "только кажущейся страной".

Напомним, Маск родился в ЮАР, но имеет канадское гражданство из-за своей матери - модели и диетолога Мэй Маск, которая родом из канадского города Реджайн.