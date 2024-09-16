Жизнь Власти Кипра лишили гражданства олигарха и экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского

2024-09-16 09:36

Власти Кипра лишили гражданства восьмерых людей, среди которых - украинский олигарх Игорь Коломойский, которому предоставили натурализацию за значительные инвестиции в островную страну. О решении правительства в сообщила кипрская газета Philenews.



Отмечается, что у Коломойского было гражданство Кипра с 2010 года. Также с 1995 года у него есть израильское гражданство.



Коломойскому выдали так называемый "золотой паспорт" Кипра по программе "гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны". Однако, как отмечает Philenews, он не упомянул в своем заявлении о натурализации дела об уклонении от уплаты налогов в России, которое против него открыли в 2008-м.



В решении Кабинета Министров Кипра отмечается, что как до, так и после натурализации Коломойский "был и является лицом с сомнительной репутацией, и что его натурализация создала и продолжает создавать огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".



Кипр напоминает, что в 2021 году Государственный департамент США запретил Коломойскому въезд в Штаты из-за обвинений в коррупции.