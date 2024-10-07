Украина и Польша нашли общий язык в непростом вопросе Волынской трагедии

Украина и Польша обсудили конкретные шаги по решению проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии. Об этом заявил на своей Facebook-странице министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам визита в Польшу.
В фокусе всех разговоров с польской стороной были противодействие российской агрессии, Формула мира, План победы, военная помощь, поддержка энергетики и экономики, отметил чиновник.
Он добавил, что без внимания не остались также сложные вопросы двусторонних отношений, в частности чувствительные темы прошлого.
"Украина готова говорить с Польшей на все темы... и не только говорить, но и решать проблемы. Обсудили конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог", - сообщил министр.
Чиновник также отметил "понимание и желание двигаться вперед в конструктивном русле".
"Прошлое, каким бы оно сложным ни было, не может ставить под угрозу современное противодействие общим вызовам и будущее в евроатлантической семье. Убежден, что это наше общее понимание с польской стороной", - акцентировал глава МИД.