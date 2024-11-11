Политика Польша стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи Украине

2024-11-11 14:31

Польша с начала российского вторжения в 2022 году стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи, предоставленной Украине относительно своего ВВП. Об этом говорится на сайте президента Польши.

Общая сумма помощи Варшавы Киеву составляет 3,23 млрд евро, что является 4,91% от польского ВВП. Из этой суммы 0,71% было потрачено на поддержку Украины, а 4,2% - на помощь украинским беженцам.

Таким образом, Польша опередила Эстонию, которая до сих пор лидировала по размеру помощи от ВВП.

Указывается, что Польша стала ведущим поставщиком тяжелой техники для Украины. Она передала более 1000 единиц техники, в том числе 350 из почти 800 поступивших в Украину танков были предоставлены Польшей.

"Эти поставки значительно превышают помощь от других крупных союзников, таких как США, Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия и Испания. В частности, Польша отправила 14 танков Leopard 2A4, 60 танков PT-91, а также 280 единиц более старой техники Т72 , T72M1, T72M1R). Также было передано 250 боевых машин пехоты БМП-1, 100 бронетранспортеров КТО Росомаха, девять разведывательных машин БРДМ-2, более ста самоходных артиллерийских установок и более 30 реактивных систем залпового огня БМ-21 Град", - акцентировали в Варшаве.

Также украинские воздушные силы получили от Польши 14 самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24.

К тому же Польша передала десятки беспилотников для разведки, сотни беспилотников-камикадзе, зенитные и противоракетные комплексы, а также более 100 миллионов боеприпасов разных типов и 20 000 комплектов Starlink.

В отчете также говорится, что в Польше сейчас проживает около 980 000 украинцев. В 2022 году на их содержание было израсходовано 1,13 миллиарда евро, а в 2023 году - 580 миллионов евро.