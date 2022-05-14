ВОЙНА В Украине КАРТА Битва за Харьков выиграна: оккупанты покидают окрестности города

2022-05-14 09:30

Российские войска решили оставить свои позиции возле Харькова, чтобы полностью сконцентрироваться на Северодонецком и Лисичанском направлениях.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны ISW.

По данным аналитиков, ВС РФ, судя по ситуации на фронте, проиграли битву за Харьков. Украинская армия не только не позволила оккупантам захватить областной центр, но и вынудила захватчиков отступить со своих прежних позиций.

На сегодняшний день ВС РФ пытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи от Белгорода до Изюма. Американские аналитики не уверены, что подобные действия россиян будут удачными.

"Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса. Другие подразделения, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери в своих попытках. У россиян может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе", - говорится в отчете ISW.