ВОЙНА В Украине В Харькове СБУ задержала корректировщика вражеского огня

2024-12-10 11:30

Служба безопасности задержала вражеского информатора в Харькове. Корректировщиком вражеских спецслужб стал 60-летний экс-охранник коммерческих объектов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина готовился навести огонь по одному из украинских военных объектов, расположенных рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар россиян, он сделал несколько фото из окна собственной квартиры и через мессенджер отправил их своему российскому куратору.

Следующие фотоотчеты с видом на базу ВСУ информатор должен был сделать уже после вражеских обстрелов: для определения точки попадания и последствий возможного "прилета".

Для воздушного удара россияне планировали использовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиационные бомбы.

Сотрудники СБУ вовремя разоблачили приспешника оккупантов и задержали его. Было установлено, что он дополнительно разведывал еще несколько целей для вражеских бомбардировок.

Во время разведвылазок информатор обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал локации украинских защитников. Для конспирации он постоянно менял "маршруты", а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный аккаунт в мессенджере.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.