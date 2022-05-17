Мир АНОНС Національна опера України відновлює свою роботу - заплановані вистави

2022-05-17 09:34

Після тривалої паузи Національна опера України відновлює свою роботу! І хоча наразі вистави будуть лише «денні» (початок о 14:00) та виключно у вихідні дні (субота та неділя), а кількість глядачів в залі буде дуже обмежена (лише 300 осіб), Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами!

Найближчі заплановані вистави:

21 травня (субота о 14:00) – «Севільський цирульник» Дж.Россіні.

Комічна опера Джоаккіно Россіні (1792-1868) належить до найвідоміших в своєму жанрі і ось уже понад двісті років залишається не тільки в діючому репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертного твору французького драматурга П’єра Бомарше.

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка ця опера давно вже стала однією з найулюбленіших вистав серед шанувальників Національної опери України.

В головних ролях: Ігор Євдокименко (Фігаро, цирульник), Ольга Фомічова (Розіна, вихованка лікаря Бартоло), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Андрій Маслаков (Лікар Бартоло), Сергій Магера (Дон Базіліо, вчитель музики), Тетяна Пімінова (Берта) та ін.

22 травня (неділя) о 14:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка.

Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Головний персонаж опери - полтавська дівчина Наталка, що тужить за коханим Петром, який перебуває у далекій стороні і невідомо, коли повернеться. Через волю матері вона змушена згодитись на заручини з Возним.

Виконавці головних партій: Наталія Николаїшин (Наталка, українська дівчина), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин).

28 травня (суббота) о 14:00 - «Ріголетто» Дж.Верді.

Опера Джузеппе Верді поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І.

В виконавському складі заявлені: Олександр Мельничук (Ріголетто, придворний блазень), Дмитро Кузьмін (Герцог Мантуанський), Ольга Фомічова (Джільда, донька Ріголетто), Анжеліна Швачка (Маддалена, сестра Спарафучіле), Сергій Ковнір (Граф Монтероне), Олександр Бойко (Марулло), Володимир Тишков (Спарафучіле, бандит), Дмитро Агеєв (Граф Чепрано), Ольга Нагорна (Паж) та ін.

29 травня (неділя) о 14:00 комічна опера «Служниця-пані» Дж. Б. Перголезі.

Дж. Б. Перголезі написав її на лібрето Дж. А. Федеріко як інтермедію. Вона мала успіх, тож незабаром «Служницю-пані» почали виконувати окремо як одноактну оперу-комедію. У центрі комедії - образ симпатичної розумниці-служниці, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна, щасливо влаштувати свою долю.

Цього разу «Служницю-пані» виконуватимуть: Олександр Бойко (Умберто), Ольга Нагорна (Серпіна, його служниця) та Ліана Косович (партія клавесина)

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

Важливо!

Початок вистав о 14.00.

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє пертеру.

Квитки на вистави (300 місць) можна придбати онлайн.

Ціна квитків: від 100 до 400 грн.

Електронна пошта квиткового відділу: help@opera.com.ua