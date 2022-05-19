Мир фото Удары по Азовстали в любой момент могут сделать мертвыми Азовское и Черное моря - Утечка этой жидкости убьет всё

2022-05-19 11:34

Из-за действий оккупантов возникла угроза полного вымирания Азовского моря. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что необходим срочный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

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Активисты Greenpeace помешали танкеру с русской соляркой причалить в Великобритании 2022-05-18 14:31
АНОНС Національна опера України відновлює свою роботу - заплановані вистави 2022-05-17 09:34
НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг 2022-05-16 13:32