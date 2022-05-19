Из-за действий оккупантов возникла угроза полного вымирания Азовского моря. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.
"Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", - говорится в сообщении.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что необходим срочный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.