Мир фото Удары по Азовстали в любой момент могут сделать мертвыми Азовское и Черное моря - Утечка этой жидкости убьет всё

2022-05-19 11:34

Из-за действий оккупантов возникла угроза полного вымирания Азовского моря. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что необходим срочный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.