Жизнь У Києві відкривається персональна виставка Марії Левитської «АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни.»

2024-08-27 15:41

В галереї Portal 11 (Київ, вул. Трьохсвятительська, 11) з 31 серпня по 8 вересня 2024 року проходитиме персональна виставка Марії Левитської «АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни.»

Персональна виставка Марії Левитської «АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни.» - це не про естетство, це не про просто творчий проєкт, це – громадянська позиція. Це - відмолювання…

«2022 рік. Я опинилася з дитиною в Празі. Ми пішли до музею святої Агнешки - готичної скульптури та живопису. Там я побачила старовинні дерев’яні скульптури: Мадонна з немовлям, а у немовляти обламані ручки, ніжки. Пієта, а у Христа обламані ноги. Я відчула - це про нас. Про війну в Україні. Про наших понівечених дітей, людей. Про Маріуполь, коли майже не було ніякої інформації... Були уривки відео захисників Азовсталі... Я не могла їм допомогти нічим... Просто у дворі, біля сміттєвих баків я почала малювати свій біль...

Вже пізніше, у Києві, у Національному музеї медицини ми відкрили виставку саме тих робіт. Прийшли жінки та матері полонених Азовців. Одна жінка обернулась до мене і спитала: «А про полонених можете намалювати?» - «Я спробую…»

І я малювала… через біль… крізь сльози… я відмолювала.. знаю кого і знаю за що…

Я мала це зробити!»

Виставка триватиме з 31.08.2024 до 08.09.2024

Середа – неділя 11:00 – 19:00

Понеділок – вівторок — вихідні

Київ, вул. Трьохсвятительська, 11.

ДОВІДКА:

Марія Левитська – Народна художниця України, театральна художниця-постановниця і художниця костюмів. Народилася в Києві, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури України, факультет живопису, сценографічний розділ, майстерню професора Данила Лідера. Свою творчу кар’єру розпочала як художниця-постановниця та художник по костюмах на кіностудії імені Олександра Довженка. З 1989 р. - головна художниця Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Член Національної спілки художників України, Національної спілки кінематографістів України, дійсний член (академік) Національної Академії мистецтв України, нагороджена орденом Княгині Ольги (ІІ ст.), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003), театральної премії «Київська пектораль» (1995), премії «Людина року - 2000».

Нагороджена найвищою державною нагородою Італійської Республіки, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни – Орденом «Зірка Італії» (2016 р.).

Марія Левитська створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні, Японії, Канаді, Словенії, Польщі та ін.