ВОЙНА В Украине фото Силы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта: освободят всех, кто сейчас в оккупации

2022-05-19 18:00

 

Силы ВСУ проводят успешные контратаки, шаг за шагом, село за селом, освобождая территории от оккупантов.

Так, телеграм-канал UA War Infographics опубликовал актуальную карту происодящего на фронте, где желтым указаны освобожденные территории, синими стрелками – контратаки украинских защитников, а красными – места, где россияне ведут наступление.

Также на карте указаны частично оккупированные территории (красным штрихом) и зоны, где идут бои (оранжевый штрих).

  «Украина освободит всех, кто сейчас находится в оккупации. А мы периодически будем информировать о прогрессе. Вот карта с результатами боев за две последние недели», - указано в комментарии к карте.

Напомним, в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский заверил временно оккупированные города, что "Украина вернется".

«Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю. Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация в поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому я подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение», - заявил Зеленский.

Также глава государства обратился к жителям временно оккупированных городов.

 
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