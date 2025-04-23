ВОЙНА В Украине ГБР разоблачило замкомандира воинской части на Винниччине, который незаконно начислил 5 млн "боевых"

2025-04-23 11:28

Сотрудники ГБР раскрыли заместителя командира воинской части на Винниччине, который в 2022 году незаконно оформил почти 5 млн боевых выплат для десятков военнослужащих, находившихся в тылу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части направили на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, должностное лицо выдало ложные справки о якобы непосредственном участии армейцев в боевых действиях. В результате им незаконно начислили и выплатили дополнительное денежное вознаграждение на 4,8 млн гривен.

Заместителю командира сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения по ч. 4 ст. 425 УК Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.