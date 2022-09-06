ВОЙНА В Украине За время полномасштабной войны в Украине пострадали более 1122 детей

2022-09-06 09:34

С начала полномасштабной войны путинской эрефии против Независимой Украины погибли 382 ребенка.

Еще 740 маленьких украинцев ( поданным на 5 сентября) получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Более 1122 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего детей пострадали в Донецкой – 388, Харьковской – 204, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Николаевской – 71, Запорожской – 46 и Днепропетровской областях – 26. Эти данные не являются окончательными из-за невозможности осмотра мест, где продолжаются активные боевые действия, и на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.

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