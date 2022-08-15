ВОЙНА В Украине Офис генпрокурора озвучил печальные данные по погибшим и пострадавшим за время войны детям

2022-08-15 10:26

По состоянию данное время официальное число детей-жертв - 361. Еще более 711 - ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В прокуратуре говорят, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 375, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Из-за бомбардировок и обстрелов рашистами повреждено 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Также в прокуратуре напоминают, что предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

ВАЖНО: с 1 августа в Украине работает государственный портал розыска детей Дети войны.