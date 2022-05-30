ВОЙНА В Украине Новый сезон: ВСУ 22-й раз ударили по складу оккупантов в Чернобаевке

2022-05-30 22:00

 

Вчера, 29 мая, украинские военные 22-й раз ударили по складу с боеприпасами российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – написал Арестович.

Напомним

Российские оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

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