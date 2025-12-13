Спорт Українська тенісистка Еліна Світоліна зупинила свій вибір на турнірі в Новій Зеландії

2025-12-13 09:37

Українська тенісистка Еліна Світоліна зупинила свій вибір на турнірі в Новій Зеландії, з якого стартує в новому сезоні.

Згідно з повідомленням BTU, українка визначила для себе турнір ATP Auckland Open як перший на прийдешній сезон.

Початок змагань планується 5 січня. Протягом тижня триватиме цей турнір. Змагання на корті ATP Auckland Open передуватимуть Відкритому чемпіонату Австралії.

На цьому турнірі Світоліна потрапила до основної сітки.

Торік Світоліна в ATP Auckland Open участі не брала. Тоді як у 2024 році вона дійшла до фіналу, у якому в трьох сетах програла американці Корі Гофф.