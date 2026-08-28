ВІЙНА В Україні Ритейл через ворожі удари втратив близько 90% складів, але українці без продуктів харчування не залишаться

2026-08-28 16:47

Рашисти знищили близько 90% складів торговельних мереж, але українці без продуктів харчування не залишаться. Про це сказав міністр аграрної політики Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

“На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування.

Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде”, - запевнив посадовець.

За словами Висоцького, у ситуації, коли рашисти прицільно атакують логістичні центри, альтернатив прямому постачанню від виробників до торговельних мереж немає, попри те, що це набагато дорожче, складніше й довше.

“Асортимент - так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні”, - резюмував міністр.

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