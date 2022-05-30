Защитники Украины 30 мая уничтожили уникальный вражеский вертолет. Сбитый нашими воинами российский Ми-35МС с автоматом перекоса предназначен для VIP-перевозок.
Кадры с места падения вражеского вертолета опубликовал Telegram-канал "Риа-Мелитополь". "Наши защитники завалили редкого зверя", – говорится в публикации.
Так, Ми-35МС – российский вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан специально для военного командования РФ.
Воздушное судно является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, наделенной уникальными характеристиками, в частности автоматом перекоса.
Это механизм, который позволяет управлять вертикальным перемещением вертолета и его наклоном по крену и тангажу.