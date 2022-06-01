ВОЙНА В Украине Финляндия поможет восстановить инфраструктуру украинских городов и реформирует образование

2022-06-01 10:29

Финляндия поможет восстановить инфраструктуру украинских городов, а также поддержит образовательную реформу в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во время встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин подписали соглашение о продолжении проекта Финская поддержка реформы украинской школы до 2023 года. Также договорились о привлечении Финляндии в восстановление инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и поселков", - отметил он.

Напомним, финская система образования считается одной из наиболее прогрессивных и эффективных в мире. Она позволяет раскрывать таланты и способности каждого ученика, дает глубинные знания. При этом нет даже  намека на  традиционную для постсоветских стран принудиловку, обязаловку, уравниловку. Дети с самого раннего возраста ощущают себя полноправными членами общества, развиваются и без труда находт свое призвание.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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