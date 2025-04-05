Мир В Финляндии закрыли последнюю в стране угольную теплоэлектростанцию

2025-04-05 08:28

Финская энергетическая компания Helen Ltd. объявила о закрытии последней в стране угольной теплоэлектростанции. ТЭС Салмисаари (Salmisaari) в Хельсинки остановила работу, сообщает пресс-служба Helen.

"Компания Helen Ltd официально закрыла свою последнюю угольную теплоэлектростанцию, что знаменует конец эпохи использования угля в производстве энергии в стране. Это решение будет способствовать повышению энергетической самодостаточности Финляндии и значительному сокращению выбросов углекислого газа", - говорится в сообщении.

Закрытие ТЭС позволит снизить годовые выбросы CO2 компании Helen на 50% по сравнению с 2024 годом, а также на 30% в Хельсинки. Общие выбросы страны уменьшатся на почти 2%.

Этот шаг является важной вехой на пути к достижению целей компании по сокращению выбросов, ведь на данный момент ее выбросы составляют менее 20% от уровня 1990 года.

"Отказ от угля - это конкретный шаг к чистому, самодостаточному и доступному производству энергии для Helen", - отметил генеральный директор компании Оли Сиркка.

Кроме того, компания продолжит снижать выбросы, инвестируя в чистые технологии и обязуется, что к 2030 году ее выбросы составят менее 5% от уровня 1990 года. Уже принято все значительные инвестиционные решения, и соответствующие объекты находятся на этапе строительства.

Закрытие угольной ТЭС Салмисаари означает не только более чистое, но и более самодостаточное производство энергии, ведь теперь угольные корабли больше не будут приходить в порты Хельсинки. К тому же, до 2022 года уголь составлял 64% от общего производства тепла компании Helen.