Политика Финляндия оставит свою границу с рф полностью закрытой на неопределенный срок

2025-04-17 13:35

Правительство Финляндии приняло решение оставить восточную границу с рф закрытой на неопределенный срок. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

"Правительство обновило свое решение относительно закрытия пунктов пропуска на восточной границе. Они остаются закрытыми. Подача заявлений на международную защиту и далее будет осуществляться централизованно в пунктах пересечения границы воздушного и водного сообщения", - говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что риск "инструментальной миграции" со стороны россии сохраняется. Открытие границы может снова привести к организованному пересечению его гражданами третьих стран.

Постановление вступает в силу в четверг и останется в силе до отдельного распоряжения.

Финляндия закрыла сухопутную границу с рашистами в ноябре 2023 года из-за массовой миграции, которую Хельсинки считает частью гибридной операции Кремля. С тех пор сроки ограничений неоднократно продлевались.