Политика Китай выразил готовность помочь в послевоенном восстановлении Украины

2025-03-21 16:44

Китай выразил готовность помочь в послевоенном восстановлении Украины. Об этом сообщает South China Morning Post.

Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин подчеркнул, что помощь будет предоставлена в соответствии с пожеланиями сторон.

По его словам, Пекин готов продолжать оказывать поддержку Украине в рамках своих возможностей, включая участие в будущем восстановлении.

Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом месяце заявил, что Китай "может помочь" в восстановлении мира и реконструкции страны.

Как известно, общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 524 миллиарда долларов США, согласно совместному отчету правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН. В настоящее время Киев при поддержке международных партнеров и частного сектора уже привлек 13 миллиардов долларов на восстановление.

Ли Мин также напомнил, что с начала войны Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи. В марте 2022 года Пекин отправил первую партию гуманитарного груза на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов США), а затем предложил еще 10 миллионов юаней (1,57 миллиона долларов США).

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Политика

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