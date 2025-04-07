Политика МИД Финляндии заявил, что время для прямых переговоров с рашистами еще не пришло

2025-04-07 13:32

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для нормализации отношений с россией пока не настало, поэтому сейчас не время звонить путину. Поддержка Украины, ослабление рф санкциями, укрепление обороны остаются приоритетами Финляндии. Об этом сообщает Yle.

"Очевидно, что США ведут переговоры с россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, чего мы стремимся достичь с помощью такого разговора", - отметила она.

По словам Валтонен, новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект (имеется в виду атака на Кривой Рог, - ред), что привело к гибели детей, "указывает на то, что разговор следует отложить".

Глава МИД Финляндии заявила, что говорить о нормализации отношений еще слишком преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации, - ред). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию - поддерживать Украину, ослаблять россию санкциями и укреплять собственную оборону", - заявила министр.