ВОЙНА В Украине Разведка Британии: после захвата Северодонецка роССияне сосредоточатся на Краматорске и трассе Днепро-Донецк

2022-05-31 19:00

Государство-террорист Россия хочет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Именно это ее политическая цель. Чтобы ее достичь, необходимо не только окружить Северодонецк, но и добиться успеха за пределами города.

Об этом сообщает британская разведка.

В Минобороны Великобритании считают, что захват Россией Лимана исходит из плана оцепления Северодонецка и закрытия котла вокруг украинских сил в Луганской области.

"Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели России необходимо будет добиться успеха за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк", — говорится в сообщении.

По данным отчета, в настоящее время продолжаются обстрелы Луганской области. В окрестностях Северодонецка идут уличные бои. Подразделения Южной группировки войск России, вероятно, возглавляют наиболее успешное направление при поддержке Центральной группировки войск, идущей с севера.

"Прогресс медленный, но успехи сохраняются. Россия достигла локальных успехов путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Но это заставляет РФ идти на риск в других местах", — добавляют в разведке.

Напомним, начались 97 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении продолжаются напряженные бои. На Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага, а ударная авиация Воздушных сил размотала позиции оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 31 мая.