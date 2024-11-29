Мир Глава разведки Германии заявил, что рф готовится к особой войне с западными странами

2024-11-29 08:26

Глава Федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что россия готовится к войне с западными странами, которая может состояться в ближайшие годы. Такое мнение Каль высказал на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, передает Zeit.

"россия готовится к войне с Западом. Военное противостояние становится возможным вариантом для кремля", – сказал Каль.

Он предполагает, что российские военные уже к концу десятилетия смогут "совершить наступление на Запад". При этом глава германской разведки отметил, что масштабного нападения на европейские страны НАТО ожидать не стоит.

Каль считает, что москва может прибегнуть к атаке на норвежский арктический остров Шпицберген или применить тактику "зеленых человечков" в странах Балтии под предлогом защиты неких меньшинств.

По словам главы немецкой разведки, такие операции должны перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.

По оценке разведки Германии, в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 Североатлантического договора в чрезвычайных ситуациях".

"Пока нет никаких признаков конкретных намерений россии относительно войны. Но если такие взгляды будут преобладать в штабе российского правительства, риск военного конфликта вырастет в ближайшие годы", - подчеркнул он.

Прежде, чем начнется возможная война, россия попытается расколоть НАТО, сказал Каль. Это может произойти, например, если Кремль привлечет на свою сторону отдельные страны-члены Североатлантического союза. российский диктатор "проверит красные линии Запада и усугубит эскалацию".

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