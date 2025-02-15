Мир Через полгода после завершения войны в Украине рф будет готова к новому вторжению - разведка Дании

2025-02-15 08:28

Рашисты будут готовы к новому вторжению после завершения войны в Украине уже через полгода, если Североатлантический Альянс не будет перевооружаться параллельно с рф. Об этом говорится в обновленной оценке угрозы россии от Главного управления разведки минобороны Дании.

Согласно несекретным данным, сейчас угрозы военного нападения на НАТО нет, и опасность будет расти в ближайшие годы.

В начале полномасштабной войны россия начала большую перестройку и реформирование своей армии, а в течение 2024 года занималась интенсифицированным перевооружением, чтобы быть в состоянии воевать наравне с силами НАТО.

Пока рф пытается избегать действий, которые могут привести к активации пятой статьи НАТО, однако ее аппетит к риску может возрасти, если баланс сил сместится.

Реальная военная угрозарф также зависит от развития войны в Украине. Когда войну остановят или заморозят, Кремль сможет высвободить значительные военные ресурсы.

По оценкам разведки Дании, если НАТО не будет перевооружаться в достаточном темпе, после завершения войны в Украине возможны следующие сценарии:

  • через шесть месяцев рф будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран;
  • примерно через два года она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря;

Через пять лет москва может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.

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