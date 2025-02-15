Через полгода после завершения войны в Украине рф будет готова к новому вторжению - разведка Дании

Рашисты будут готовы к новому вторжению после завершения войны в Украине уже через полгода, если Североатлантический Альянс не будет перевооружаться параллельно с рф. Об этом говорится в обновленной оценке угрозы россии от Главного управления разведки минобороны Дании.
Согласно несекретным данным, сейчас угрозы военного нападения на НАТО нет, и опасность будет расти в ближайшие годы.
В начале полномасштабной войны россия начала большую перестройку и реформирование своей армии, а в течение 2024 года занималась интенсифицированным перевооружением, чтобы быть в состоянии воевать наравне с силами НАТО.
Пока рф пытается избегать действий, которые могут привести к активации пятой статьи НАТО, однако ее аппетит к риску может возрасти, если баланс сил сместится.
Реальная военная угрозарф также зависит от развития войны в Украине. Когда войну остановят или заморозят, Кремль сможет высвободить значительные военные ресурсы.
По оценкам разведки Дании, если НАТО не будет перевооружаться в достаточном темпе, после завершения войны в Украине возможны следующие сценарии:
Через пять лет москва может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.