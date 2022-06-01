ВОЙНА В Украине Оккупанты подписывают согласие на убийство мирных украинцев: признание пленного

2022-06-01 20:00

Новые пленные российские оккупанты уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учебу. Сейчас они заранее понимают, что они им будут приказывать убивать гражданских украинцев. Об этом СБУ рассказал пленный снайпер.

Детали

Украинские военные схватили рашиста во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят", – говорит пленный.

Напомним

Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где от обстрелов прячутся гражданские украинцы.