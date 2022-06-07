ВОЙНА В Украине Стало известно, хватит ли Украине соли и что будет с ценами

2022-06-07 21:00

Запасов соли на складах в Украине хватит на 2-3 месяца. В то же время страна богата залежами соли. По подсчетам экспертов, в месторождениях на территории нашей страны залежи составляют более 16 млрд тонн.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

"Месторождения каменной соли сосредоточены на Донбассе, Прикарпатье и Закарпатье. Государственным балансом запасов учтено 14 месторождений поваренной соли, в том числе 8 – каменной. К сожалению, большинство из этих месторождений пока не используются", — рассказал он.

Также эксперт добавил, что после остановки "Артемсоли" производство продолжают другие, но менее мощные предприятия. В частности нарастил добычу соли Дрогобычский солевыварочный завод, который, к слову, является одним из старейших в Украине предприятий по добыче соли.

Кроме того, сейчас соль есть и на складах и в торговых сетях.

"В торговых сетях и складах находится несколько тысяч тонн соли для реализации населению. Учитывая рекомендации Всемирной организации здоровья по норме потребления человеком 2-3 кг соли в год, этих запасов хватит для обеспечения населения на 2-3 месяца", - подсчитали в Институте аграрной экономики.

Однако не стоит забывать и о соли, которая поступает в Украину из-за границы. Пугачев отметил, что как только импортная соль начнет более активно поступать в украинские магазины, цены на продукт стабилизируются и составят около 20-25 грн./кг.

Напомним, мы писали, что эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть с полок супермаркетов вслед за гречкой и солью.