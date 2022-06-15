ВОЙНА В Украине Дефицит соли и сахара в Украине: стоит ли запасаться

2022-06-15 18:00

 

В Украине нет реального дефицита на соль, сахар, уксус столовый или пищевую соду. А наблюдаемый время от времени дефицит обусловлен лишь повышенным спросом, поэтому паниковать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Одесской ОВА.

В ОВА говорят, из-за войны наблюдается ажиотажный спрос, что приводит к росту цен.

"Проблема соли решена в полном объеме за счет импорта из Турции, Румынии, Польши и Германии. Дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен лишь спросом", - отмечает заместитель начальника Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

Что касается ситуации с сахаром: сейчас на рынке его на 40% больше, чем в прошлом году, а потребителей на 15% меньше, за счет того, что население частично уехало из страны.

По словам Дмитрия Радулова, дефицита уксуса сейчас нет. Вся продукция регулярно поступает в точки сбыта.

Сода в Украине не производится и в последние годы импортировалась на 100%. Сейчас, например, в магазинах Одесской области эти товары наличествуют и законтрактованы в необходимом количестве.

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