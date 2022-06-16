ВОЙНА В Украине Как растаможить авто через приложение Дия - в Минцифры раскрыли детали

2022-06-16 11:34

Для растаможки авто через Дию владельцу нужно будет ввести в приложение все данные об автомобиле, после чего будет получен расчет стоимости растаможки, а субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет. Об этом в интервью Экономической правде сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Самая главная революция в том, что не будет производиться оценка стоимости растаможки авто на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще убирается из процесса оценки автомобиля", - сказал Федоров.

Для осуществления процесса растаможивания следует ввести год выпуска авто, марку, модель, объем двигателя и добавить определенные неизменные критерии.

"На основе формулы, определенной в нормативно правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку", - рассказал министр.

Как сообщил Федоров, указанную сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможке, а после растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы.

"Фундаментально мы выступаем за то, чтобы все государственные услуги были автоматизированы и предоставлялись гражданам без участия госслужащих. Это будет первая беспрецедентная услуга на таможне. Надеюсь, что после реализации этой услуги все украинцы поймут, как может работать таможня", - резюмировал министр.