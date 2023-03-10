ВОЙНА В Украине Судебные решения можно получить через приложение Дія - пошаговая инструкция

2023-03-10 17:32

Судові рішення з Електронного суду надходитимуть тепер і до Дії. Даний сервіс виключає необхідність особистого візиту до суду, дозволяє економити час і ресурси та отримувати електронне судове рішення з накладеним електронним підписом судді.

У ДСА України також зазначають, що судові рішення, отримані через Дію, мають таку ж юридичну силу як паперові рішення.

Водночас щоб більше дізнатися про хід розгляду судової справи, ознайомитися з усіма її матеріалами, а не лише судовими рішеннями, або ж взагалі дистанційно подати позов до суду, ДСАУ радить скористатися сервісом «Електронний суд».

Щоб отримати судові рішення у Дії, Мінцифра дає такий алгоритм: