ВОЙНА В Украине Судебные решения можно получить через приложение Дія - пошаговая инструкция

2023-03-10 17:32

Судові рішення з Електронного суду надходитимуть тепер і до Дії. Даний сервіс виключає необхідність особистого візиту до суду, дозволяє економити час і ресурси та отримувати електронне судове рішення з накладеним електронним підписом судді.

У ДСА України також зазначають, що судові рішення, отримані через Дію, мають таку ж юридичну силу як паперові рішення.

Водночас щоб більше дізнатися про хід розгляду судової справи, ознайомитися з усіма її матеріалами, а не лише судовими рішеннями, або ж взагалі дистанційно подати позов до суду, ДСАУ радить скористатися сервісом «Електронний суд».

Щоб отримати судові рішення у Дії, Мінцифра дає такий алгоритм:

  1. авторизуйтесь у застосунку (перед тим оновіть застосунок до останньої версії);
  2. перейдіть у Послуги і виберіть Судові справи;
  3. перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон
subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине появятся новые автомобильные номера - серии ED, DC, DI, PD

2023-02-17 18:28

Повісток у військкомат у Дії не буде - Мінцифри

2023-02-16 08:26

видео Подати заяву про обмін звичайних ламп на LED можна через "Дію" — відеоінструкція як це зробити

2023-02-03 19:31

фото + видео «єРабота»: Через «Дію» уже можно подать заявку на получение гранта на развитие бизнеса

2022-07-08 18:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов

2023-03-10 21:36

Яким фахівцям сьогодні дають стовідсоткову бронь від мобілізації

2023-03-10 19:31

видео Польша получила экспортную лицензию на поставку в Украину гаубиц Krab

2023-03-10 18:28

Судебные решения можно получить через приложение Дія - пошаговая инструкция

2023-03-10 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов 2023-03-10 21:36
Яким фахівцям сьогодні дають стовідсоткову бронь від мобілізації 2023-03-10 19:31
видео Польша получила экспортную лицензию на поставку в Украину гаубиц Krab 2023-03-10 18:28
Судебные решения можно получить через приложение Дія - пошаговая инструкция 2023-03-10 17:32