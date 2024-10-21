ВОЙНА В Украине Бронирование через приложение Дія приостановлено - стала известна реальная причина

2024-10-21 14:31

Бронирование военнообязанных временно приостановлено в приложении Дія из-за аудита ранее забронированных граждан, сообщается на сайте Дія.

Ранее пользователям, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой Бронирование работников в Дії, поступает сообщение об ошибке.

"Система выдает следующее сообщение: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями", - отмечает издание.

В Минобороны Украины ранее предупреждали о планах провести аудит предприятий критической инфраструктуры из-за резкого роста забронированных работников.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина и Польша нашли общий язык в непростом вопросе Волынской трагедии

2024-10-07 09:36

Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование

2024-10-05 12:30

Индия предпринимает шаги для завершения войны в Украине

2024-09-27 20:34

У нас нет мирного плана: в Индии объяснили свою роль в войне в Украине

2024-09-25 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Бронирование через приложение Дія приостановлено - стала известна реальная причина

2024-10-21 14:31

Нацгвардия разрушила планы врага развить наступление на Купянском направлении

2024-10-21 10:27

фото Спутник зафиксировал передвижение северокорейских войск на россии

2024-10-21 09:36

Сырский заявил, что ВСУ держат под полным контролем фронт в Курской народной республике

2024-10-21 08:23
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Бронирование через приложение Дія приостановлено - стала известна реальная причина 2024-10-21 14:31
Нацгвардия разрушила планы врага развить наступление на Купянском направлении 2024-10-21 10:27
фото Спутник зафиксировал передвижение северокорейских войск на россии 2024-10-21 09:36
Сырский заявил, что ВСУ держат под полным контролем фронт в Курской народной республике 2024-10-21 08:23