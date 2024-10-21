Бронирование через приложение Дія приостановлено - стала известна реальная причина

Бронирование военнообязанных временно приостановлено в приложении Дія из-за аудита ранее забронированных граждан, сообщается на сайте Дія.
Ранее пользователям, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой Бронирование работников в Дії, поступает сообщение об ошибке.
"Система выдает следующее сообщение: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями", - отмечает издание.
В Минобороны Украины ранее предупреждали о планах провести аудит предприятий критической инфраструктуры из-за резкого роста забронированных работников.