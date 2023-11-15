ВОЙНА В Украине В ЕС объявили о выделении Украине дополнительных 110 млн евро гуманитарной помощи

2023-11-15 12:28

Европейская комиссия объявила о выделении Украине дополнительных 110 млн евро на гуманитарную помощь. Об этом сообщается на сайте ЕК.

"Поскольку война рашистов против Украины продолжается, гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Наступление зимы создает дополнительные проблемы для и без того уязвимых сообществ, пострадавших от войны. Таким образом, комиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих сообществ в Молдове", - говорится в сообщении.

Указано, что новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.

Согласно последним данным, общая сумма гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну россии в Украине составила 843 млн евро.

Кроме того, ЕС передаст еще 84 электрогенератора из своих стратегических резервов. Всего в Украину через механизм гражданской защиты ЕС было отправлено более 5000 электрогенераторов.

 

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