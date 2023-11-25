Политика На границе с Польшей заблокированы все грузы, кроме военных и гуманитарных

2023-11-25 09:30

На заблокированных пунктах пропуска на польской границе пропускают военные и гуманитарные грузы, такое условие было в разрешении на забастовку перевозчиков.

Источник: заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в ТОК-ШОУ УП.

Прямая речь: "Заблокированы все грузы, кроме военных и гуманитарных. Но если военную помощь пропускают, то есть другая проблема – не выпускают пустые едущие грузовики, в том числе за гуманитарным и военным грузом.

И не пропускают опасные грузы – это топливовозы, бензовозы. В этих условиях и было предоставлено разрешение на забастовку этим перевозчикам. Но мы видим много случаев, когда гуманитарные грузы не пропускаются, опасные грузы в принципе не пропускаются, они стоят в общей очереди".

Детали: По его словам, на границе пропускают в среднем по одному автомобилю в час.

В то же время уже 20 водителей, заполнивших анкету для эвакуации. Их будут автобусами вывозить в Украину, а затем возвращать в свои транспортные средства.

Также Деркач сообщил, что среди перевозчиков, блокирующих украинские фуры – те, кто хочет зайти на украинский рынок после запрета работать на российском и белорусском.

Прямая речь: "Как они сказали на одной из встреч, они перевозчики, живущие рядом с границей и все время работавшие на рынки Беларуси и России".