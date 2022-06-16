ВОЙНА В Украине Драги после Ирпеня сделал важное заявление для будущего Украины

2022-06-16 19:00

Итальянский министр побывал в Киевской области вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии 16 июня

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает CNN.

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно", – сказал Драги.

На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "поговорим об этом позже".

"Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", – заявил он.

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.